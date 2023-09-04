İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bir otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bir otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bir otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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İstanbul’da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bir otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Çakmak Yapı