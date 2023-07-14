İstanbul'da termometreler 34 dereceyi gördü, vatandaşlar Üsküdar'da denize girdi

İstanbul’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul sahillerine akın etti. Termometreler 34 dereceyi gösterirken, Üsküdar sahiline gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İstanbullular serinlemek için sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Üsküdar sahilinde alan bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Yüzerek serinleyen vatandaşlar sahilleri doldururken, İstanbul’da termometreler 34 dereceyi gösterdi.

AKOM’dan çöl sıcakları uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) sıcaklar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 13-14 Temmuz tarihlerinde gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak" denildi.

"3 gündür bunalıyoruz, burada yüzdük"

Sıcaklardan dolayı Üsküdar’da yüzmeye geldiğini belirten Burak Saydam, "Bugün hava 37-38 derece. İşe gitmeden önce serinlemek istedik, şimdi burada yarım saat kadar yüzeceğiz sonra duşumuzu alıp işe gideceğiz. 3 gündür bunalıyoruz, dün de burada yüzdük. Karşıya kadar gidecektik, gidemedik geri döndük" dedi.

"Sıcaktan uyuyamadım, Üsküdar’a geldim"

Sıcaktan uyuyamadığını ve yüzerek serinlediğini ifade eden Emre Aras, "Motora bindim direkt Üsküdar’a gelip denize girdim. Su serin ve buranın suyunu hiçbir yere değişmem. Boğazın serin, akıntılı, güzel suyu. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.