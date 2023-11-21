İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

İstanbul'da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği açıklandı.

İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildiği açıklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" denildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman