İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi
İstanbul'da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği açıklandı.
İstanbul’da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildiği açıklandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir" denildi.