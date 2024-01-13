İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazıldı

Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı yazıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının güzergah tabelasına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazıldı
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EditörEditör
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Pençe-Kilit Harekatında devam eden sınır ötesi operasyonlarda şehit olan 9 asker için İstanbul’daki toplu taşıma araçlarının güzergah tabelalarına “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazısı yazıldı.

Dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu. Şehitler sabah saatlerinde Şırnak’ta düzenlenen askeri töreninin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.