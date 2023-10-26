İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ekim ayı olağan toplantısında, açık çevrim kartlarının ve sınırlı kullanım biletlerinin ücretlerinde yüzde 33,33 indirim yapılmasına karar verildi. Alınan kararla birlikte tarife değişikliği 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak.

UKOME Ekim ayı toplantısı Zeytinburnu’nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından yönetilen toplantıda, Sınırlı Kullanım Biletleri ve toplu ulaşımda Açık Çevrim (Kredi Kartı ve Banka Kartı) kartların yeniden düzenlenmesi teklifi ve yetki belgesi süresi dolan E-Skuter firmalarının sürelerinin uzatılması teklifleri görüşüldü. Değerlendirilen bu tekliflerim UKOME üyelerinin oylarına sunulmasının ardından kabul edildi. Toplantıda 8+1 dolmuşların 3 yıl süre halinde satılmasının önüne geçen madde UKOME üyeleri tarafından iptal edildi. 8+1 dolmuşların dönüştürülme süresi ise yılbaşına kadar uzatıldı.

Toplu taşımada kredi kartı kullanım ücretlerine yüzde 33 indirim

26 Ekim 2022 yılında UKOME kararı ile toplu ulaşımda Açık Çevrim Kartlar (Kredi kartı ve Banka Kartı) ile toplu ulaşımda ödeme yapılabilmesi kabul edilmişti. Tartışma konusu olan bu tarife ücretleri tekrardan UKOME toplantısında gündeme alındı. Gündeme alınan tarife değişikliği kabul edilerek ücretlerde indirime gidildi. UKOME’nin kararı sonrası yüzde 33.3 indirime gidilerek kredi kartı ve banka kartı ile otobüslerde tek biniş ücreti 30 liradan 20 liraya, Marmaray’da tek biniş ücreti ise 80 liradan 60 liraya düşürüldü. Metrobüslerde ise tek biniş ücreti 60 liradan 40 liraya düşürülmüş oldu. Alınan kararla birlikte tarife değişikliği 1 Kasım 2023 tarihi itibari ile geçerli olacak.

E-Skuter firmalarına park yeri yapma zorunluluğu getirildi

2021 yılında yetki belgesi verilen E-Skuter firmalarının belgelerini yenilemeleri için başvuruların alınmasına karar verildi. Yönerge gereği hizmet vermek isteyen firmalar İstanbul genelinde en fazla 79 bin 456 skuter ile hizmet verebilecek. Öte yandan yetki belgesi alan firmalarının, izin kotalarının 20’de 1 oranında skuterlar için park yeri yapmaları zorunlu hale getirildi.

Taksi sahiplerinden 8+1 protestosu

8+1’den 4+1 koltuk sayılı taksi düzenine geçmek isteyen plaka sahipleri, UKOME toplantısının gerçekleştirildiği sosyal tesislerin önünde toplandı. Toplantının sonlanmasıyla birlikte bir türlü istedikleri kararın çıkmadığını belirten taksiciler, toplantı salonunun arka kapısından içeriye girmeye çalıştı. İçeriye girmek isteyen vatandaşlardan birine güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahalenin ardından bir taksici fenalaşarak kısa süreli baygınlık geçirdi. Toplantı salonunun önünde sloganlar atarak UKOME kararlarını protesto eden kalabalık grubun salona girmesi Çevik Kuvvet ekipleri tarafından önlendi. Bir süre sloganlar atarak eylem yapan kalabalık ardından alanı terk etti.