İstanbul'da toplu taşımada vatandaşların maske kararsızlığı

Vaka sayısının 3 gün arka arkaya binin altına düşmesi sonrası toplu ulaşımda maske kullanımı vatandaşların tercihine bırakıldı. Kadıköy'de Uzunçayır otobüs durağında bekleyen yolculardan kiminin maske kullanımını bıraktığı kimininse tedbir amaçlı kullanmaya devam ettiği görüldü.

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  • 30.05.2022 13:15
  • Güncelleme: 30.05.2022 17:11
İstanbul'da toplu taşımada vatandaşların maske kararsızlığı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Vaka sayısının 3 gün arka arkaya binin altına düşmesi sonrası toplu ulaşımda maske kullanımı vatandaşların tercihine bırakıldı. Kadıköy’de Uzunçayır otobüs durağında bekleyen yolculardan kiminin maske kullanımını bıraktığı kimininse tedbir amaçlı kullanmaya devam ettiği görüldü.

Son 24 saatte yapılan 129 bin 961 testte 864 vaka tespit edildi. 2 kişi hayatını kaybederken, 1107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vaka sayısının arka arkaya 3 gün binin altına düşmesi sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Verilen karar sonrası Uzunçayır otobüs durağında bekleyen vatandaşlardan kimisinin maske kullanmadığı kimisinin ise kullanmaya devam ettiği görüldü. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar alınan karara sevindiğini belirtti.

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“Yaz aylarında alınan bu karar bence doğru”

Maske takmayacağını söyleyen vatandaşlardan İlkan Keser, “Ben yaz aylarının gelmesiyle birlikte toplu taşımada maske kullanmayı düşünmüyorum. Tabi maske kullanmak isteyene de karışamayız. Ama ben kullanmayacağım. Aynı zamanda ben bir sağlıkçıyım. Bu aylarda kimsenin kolaylıkla grip olacağını düşünmüyorum. Yaz aylarında alınan bu karar bence doğru” dedi.

Maske takmaya devam edeceğini belirten Taylan Özgür, “Kimin hasta olup olmadığını bilemiyoruz. Yanımdaki insan belki temaslı olabilir. Ben toplu ulaşımda maske kullanmayı düşünüyorum. Takmaya da devam edeceğim” dedi.

İHA

SHA Editör
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