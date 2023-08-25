İstanbul'da toplu tüketim yerlerinde gıda denetimi sıkılaştırıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim yapılan yerlerde gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim yapılan yerlerde gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın katılımıyla Ümraniye’de gerçekleştirildi.

“Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla yapıyoruz”

Ahmet Karaca, denetim sonrasında yaptığı açıklamada, 21 Ağustos itibarıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla, toplu tüketim yerleri, otel, lokanta, restoran gibi yerlerdeki denetimlerini biraz daha sıkılaştırdıklarını belirterek, "Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla yapıyoruz. İstanbul ilimizde 130 bin 500 gıda işletmemiz var. Bu işletmelerde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 155 bin denetim gerçekleştirdik. Yine İstanbul’da 56 bin civarında toplu tüketim yeri var. Bunlarda da yaklaşık 66 bin adet denetim yaptık" diye konuştu.

“765 gıda denetçimiz ile yapıyoruz”

Bugüne kadar yaptıkları denetimlerde 2023 rakamlarıyla, uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uyguladıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti: "Denetimlerimizi 7 gün, 24 saat esasına göre, 765 gıda denetçimizle yapıyoruz. Denetimlerimizi bazı dönemlerde sıkılaştırıyoruz, yine o denetimlerden bir tanesiyiz. Bugün denetim yaptığımız işletmelerde bir takım eksiklikler gördük. Bu eksiklikler, fayanslardaki ve sineklikle ilgili sıkıntılar, depo düzensizlikleri. Bir önceki işletmemizde soğuk hava deposunda, kırmızı etle beyaz eti, sakatatla beyaz eti yan yana gördük. Bunların çapraz bulaşmadan dolayı sıkıntı oluşturacağı öngörülerek, bu konularda uyardık”.