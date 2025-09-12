İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 30 Zam

Toplu ulaşımda tam bilet 35 TL, Mavi Kart ise 2.748 TL oldu

İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 30 Zam
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Eylül ayı üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeler 15 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Saraçhane’deki belediye binasında yapılan oturumda, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yönelik "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" gündeme alındı. 

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yeni ücretler açıklandı

Yeni düzenlemeye göre:

Tam elektronik bilet: 27 TL → 35 TL

Mavi Kart abonman: 2.120 TL → 2.748 TL

Deniz ulaşımında da artış

Üsküdar–Eminönü: 34,20 TL → 44,33 TL

Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 38,11 TL → 49,40 TL

Bostancı–Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL

Taksimetre ücretleri de yükseldi

Açılış ücreti: 42 TL → 54,50 TL

KM başı ücret: 28 TL → 36,30 TL

Saatlik bekleme: 350 TL → 453,71 TL

Kısa mesafe ücreti: 135 TL → 175 TL

Minibüs ücretleri ve okul servislerine de zam

İndi-bindi (0–4 km): 25 TL → 32,50 TL

Öğrenci ücreti: 16 TL → 21 TL

Okul servisi (0–1 km): 2.605 TL → 3.376 TL

Personel servisi: 1.355 TL → 1.757 TL

Yeni ücret tarifeleri 15 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak.