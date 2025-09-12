İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Toplu ulaşımda tam bilet 35 TL, Mavi Kart ise 2.748 TL oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Eylül ayı üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeler 15 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Saraçhane’deki belediye binasında yapılan oturumda, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yönelik "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" gündeme alındı.
Yeni ücretler açıklandı
Yeni düzenlemeye göre:
Tam elektronik bilet: 27 TL → 35 TL
Mavi Kart abonman: 2.120 TL → 2.748 TL
Deniz ulaşımında da artış
Üsküdar–Eminönü: 34,20 TL → 44,33 TL
Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 38,11 TL → 49,40 TL
Bostancı–Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL
Taksimetre ücretleri de yükseldi
Açılış ücreti: 42 TL → 54,50 TL
KM başı ücret: 28 TL → 36,30 TL
Saatlik bekleme: 350 TL → 453,71 TL
Kısa mesafe ücreti: 135 TL → 175 TL
Minibüs ücretleri ve okul servislerine de zam
İndi-bindi (0–4 km): 25 TL → 32,50 TL
Öğrenci ücreti: 16 TL → 21 TL
Okul servisi (0–1 km): 2.605 TL → 3.376 TL
Personel servisi: 1.355 TL → 1.757 TL
Yeni ücret tarifeleri 15 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak.