İstanbul'da trafiği tehlike düşüren sürücüye 5 bin 887 TL ceza kesildi

İstanbul D-100 karayolu üzerinde tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürüsüne toplam 5 bin 887 TL para cezası kesildi.

Bakırköy ilçesi D-100 karayolunda dün tehlikeli manevralar yapan bir sürüşücü trafiği tehlikeye düşürdü. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüyü yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsünün S.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, “makas atmak” sucundan 4 bin 64 TL, “zorunlu bir neden olmadıkça araçların ilerleyişine neden olacak şekilde araç kullanmak” maddesinden 436 TL, “saygısızca araç kullanmak” maddesinden 436 TL, “muayenesiz araçla trafiğe çıkmak” suçundan 951 TL olmak üzere toplamda 5 bin 887 TL cezai işlem uygulandı.