İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yağmurun etkisi ile yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul’da akşam saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı.

İstanbul’da mesai bitimiyle trafik yoğunluğu arttı. Yağışın da etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu yakası D-100 Karayolu Yenisahra mevki ile Avrupa Yakası Okmeydanı mevkiinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Şehir genelinde etkili olan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, ana yollar ve bağlantı güzergahlarındaki sıkışıklık devam ediyor.