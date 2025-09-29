İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 69'a ulaştı
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 69’a ulaştı.
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü. Yenibosna E-5 Karayolu’nda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.