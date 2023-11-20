İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından mesai çıkışı trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Yoğun trafik olan E-5 Haramidere’de trafiğin zaman zaman durduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman