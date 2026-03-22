İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

İstanbul'da bayramın son günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı. D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.

Yusuf Eker
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşattı.
  • D-100 Karayolu'nun Halıcıoğlu mevkiinde, akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüntülendi.
  • Özellikle Edirne ve Ankara istikametlerinde seyahat eden vatandaşlar, yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekti.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verileri, şehir genelindeki bu artan yoğunluğu teyit etti.

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın son gününde vatandaşlar dönüş yolculuğuna çıkmaya başladı. Vatandaşlar, akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametinde ise yoğunluk görüntülendi

