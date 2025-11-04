İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bahçelievler Yenibosna’da trafik, yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.