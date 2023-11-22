İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman