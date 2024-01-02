İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB’nin verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.