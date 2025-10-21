İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu 80'e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Sürücüler, D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar, evlere gitmek için uzun süre bekledi.