İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yağmurun iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı. Yağmurun iş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
İstanbul’da akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince yoğunluk nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu akşam saat 18.26 itibariyle yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.