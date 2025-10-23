İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu 83'e ulaştı. Evine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.