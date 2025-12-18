İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkışı saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.55 itibariyle yüzde 85 olarak ölçüldü. Yenibosna E-5 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.