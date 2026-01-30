İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı
İstanbul'da haftanın son gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı. Avrupa Yakası’nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.