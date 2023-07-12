İstanbul'da trafikte tehlikeli anlar kamerada: Dans ederek araçların önüne atladılar

İstanbul’un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki farklı şahıs, yolda dans ederek kendilerini akan trafikteki araçların önüne attı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, şahıslara bir şey olmadı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Balat sahil yolunda bir şahıs, dans ederek kendini araçların önüne attı. Gencin tuhaf davranışını gören seyir halindeki araç sürücüleri, kaza yapmamak adına büyük çaba gösterdi. Araçların bazı anlarda genci teğet geçtikleri görüldü.

Dans edip araçların önüne atladılar

Eyüpsultan’da ise uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir genç de dans ederek tek tek araçların önünü kesti. Seyir halindeki araçların önüne atlayan genç hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, sürücülerin kornalarla uyarıda bulunmaya çalıştığı görüldü.