İstanbul'da trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye bir ayda iki ceza

İstanbul’da trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne bir ayda ikinci kez ceza kesildi.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden motosiklet sürücüsü, sosyal medya hesabından o anlarını paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şahsın Mustafa U. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı ekipler gözaltına aldı. Şahsa 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı, adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Öte yandan şahsın daha önce de aynı suçtan cezai işlem uygulandığı ve bir ayda 2 kez ceza kesildiği öğrenildi.