İstanbul'da tsunami erken uyarı ve tahliye planlama toplantısı yapıldı

Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek muhtemel depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu (IOC-UNESCO) öncülüğünde, UNESCO-IOC Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Coastwave Projesi yürütülüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetim ve sorumluluğu altında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla ve Kartal belediyeleri ile iş birliğinde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısı, AFAD’ın Hasdal yerleşkesinde gerçekleştirildi. Büyükçekmece ilçesinin "Tsunami Hazır Kent" sertifikasını almasının ardından projenin ikinci fazı Coastwave 2.0, Kartal ve Tuzla’da hayata geçirildi. Toplantıda tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının başarılı bir şekilde verilmesinin ardından Kartal ve Tuzla İlçeleri "Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası" aldı. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl katıldı. Programa sunum ile devam edildi.

"İstanbul risk azaltma planı bütün yönleriyle çalıştırılıyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, "İstanbul’daki tüm kamu ve kuruluşlarının hedef haline getirmiş olduğu İstanbul risk azaltma planı bütün yönleriyle çalıştırılıyor. İlçe belediyemize büyükşehir belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarına tanımlamış olduğumuz eylemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bir afet olduğu zaman afetin oluşturduğu madde ve manevi zararların minimize etmek için çabadır. Bugün burada UNESCO’nun iş birliğiyle kandilli rasathanenin müdürü iken başlattığı çalışmanın 2’inci tur aşamasını Tuzla ve Kartal belediyemizle birlikte gerçekleştirmek ve bunu tanıtımını yapmak üzere bir araya geldik" dedi.