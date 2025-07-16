İstanbul'da TÜRGEV'in 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

İstanbul Fatih’te Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kadınların yazıp oynadığı "Vatan Sevgisi" isimli tiyatronun gösterimi yapıldı.

TÜRGEV’in kültür sanat girişimi olan Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kadınların yazıp oynadığı "Vatan Sevgisi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunun gösterimi Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yalnızca kadın izleyicilere özel olan oyun vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösterinin içeriğinde 15 Temmuz 2016 gecesi sokağa çıkan, tankların önüne yürüyen, direnişe katılan kadınların varlığı ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir yer aldı.

Gösterim öncesi konuşan TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, "Bugün TÜRGEV olarak Güzel İşler Fabrikası ile hazırladığımız tiyatroyu izleyeceğiz. TÜRGEV genç kızlara hizmet eden, eğitimlerini destekleyen bir kuruluş. Gençlerimize ulaşmak istediğimiz eğitimlerine, gelişimlerine çeşitli katkılar sunmayı hedeflediğimiz bir markamız. İçeride bulunan tüm kitlemiz genç kızlardan ve gönüllülerden oluşuyor. Tamamı 15 Temmuz’u duymuş, dinlemiş veya yaşamış kişilerden oluşuyor. Buradaki asıl amaçlarımızdan bir tanesi hafızamızı diri tutmaktı. 1 yıl boyunca da 7 ayrı oyunda yer aldılar. Bugün burada oyunumuzun sonuncusunu gerçekleştirmiş olacağız. Tiyatronun ve dramanın gücüne inanıyoruz. Olayları gençlerin gözüyle görebilmeyi de çok kıymetli buluyoruz. Senaryosunu kendileri yazdı, oyuncular tamamen öğrencilerden oluşuyor. Umarım herkes için keyifli bir etkinlik olur. Bu çalışmaların da Güzel İşler Fabrikası kapsamında devamlılığını umuyoruz" dedi.