İstanbul'da turistlerin kabusu hırsız kamerada: Otellere girip turistlerin eşyalarını çaldı

İstanbul Fatih'te 7 ayrı otele giren bir şahıs, turistlerin eşyalarını çalarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'da turistlerin kabusu hırsız kamerada: Otellere girip turistlerin eşyalarını çaldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İstanbul Fatih’te 7 ayrı otele giren bir şahıs, turistlerin eşyalarını çalarak gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Fatih Sultanahmet’te bulunan otellerde meydana geldi. Bölgede bulunan 7 farklı otele gelen bir şahıs, odalara girerek turistlere ait olan eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Eşyaları çaldıktan sonra otelden koşarak ayrılan hırsızın ardından saniyeler sonra otele birisinin girmesi ise hırsızın yakalanmasını önledi. İlginç hırsızlık anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı.