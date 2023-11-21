İstanbul'da Türkiye Yüzyılında Kilis Mutfağı programı düzenlendi

Kilis mutfağının lezzetleri ve yemek kültürü İstanbul’a taşındı. Kilis Valiliği koordinasyonunda ve Kilis Belediyesi işbirliği ile hazırlanan programda, şef Yunus Emre Akkor’un hazırladığı Kilis mutfağının yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Beyoğlu’nda bir otelde Kilis mutfağının yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan bir program düzenlendi. Kilis Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona Kilis Valisi Tahir Şahin ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da katıldı. "Gastronomi alanında gerçekleştireceğimiz daha çok hedefimiz var" diyen Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Kilis’imiz üzüm bağları, zeytinlikleri, biber ve tahıl ambarı ovalarıyla zengin ve bereketli topraklara sahiptir. Kilis’imiz son yıllarda kırmızı acı biber üretiminde de Türkiye’nin önemli üretim yerlerinden biri haline gelmiştir. Yöremize ait Kilis karası üzümü dünyanın en önemli üzümlerinden bir tanesidir. Belediye bünyesinde kurduğumuz coğrafi işaret ve mahreç biliminin çalışmaları ile bugün coğrafi işaret ürünümüzün sayısı artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başlayan Kilis Valisi Tahir Şahin ise, "İlelebet yaşayacak olan Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimiz Kilis’in yöresel ürünlerini ve mutfağını tanıtmak üzere şehirlerin sultanı İstanbul’umuzda siz değerli konuklarımızın, gastronomi profesyonellerinin huzurunda olmaktan mutluluk ve memnuniyet duyuyorum. Direnişiyle emperyalist güçlerin bütün bir Anadolu için kurguladıkları sinsi işgal ve parçalama planını bir paçavra gibi buruşturup çöpe atan, sevdi mi cennet kızdı mı cehennem kesilen iman dolu göğüslerini, hayasız bir işgal girişimine siper eden ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi, kutlu kurtuluşumuzun 100. yılında saygı şükran ve minnetle anıyorum. Kilis’imiz çok yönlü zenginliğiyle adeta bir Türkiye kompozisyonudur. Lezzetini güneşten, topraktan ve emekten alan yüzlerce çeşit yemeğin mutfağı olan bir şehr-i gastronomidir. Gastronomi turizminin diğer söğütler ve kaynakları etkileyen kent, bölge deneyimini çekici hale getiren ve bunların gelişiminde itici güç olan sektör niteliğindedir. Her ne kadar Kilis zeytinyağı, Kilis horoz karası üzümü ve Kilis baharatlık biberi ilimizin önde gelen tarımsal ürünleri olsa da bunun dışında ilimize has birçok yöresel ürün bulunmaktadır. Kilis ayrıca gastronomi ile de sembol şehirlerimizden bir tanesidir. Kilis ilimizin gastronomi zenginliği bugün burada deneyimleyeceğimiz ve çoğu coğrafi işaret tescilline sahip olan Kilis mutfağına ait lezzet şahikası yemeklerle siz değerli gastronomi profesyonellerinin beğenisine sunulmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından programa gelen davetlilere şef Yunus Emre Akkor’un hazırladığı Kilis mutfağının yöresel lezzetleri ikram edildi.