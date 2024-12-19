İstanbul'da ücret tartışmasında minibüsün kapısını açmayan şoför yakalandı

Sarıyer’de 20 kişinin ücret vermediğini iddia ederek, “Parayı vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit eden sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 7 bin 669 lira para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.

Sarıyer Maslak’ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüsün şoförü, 20 yolcunun 18 liralık ücreti vermediklerini ücreti aldıktan sonra herkesi indireceğini söylemişti. Yolculara sinirlenen minibüs şoförü, “Yukarı çıkacağız, parasını aldığım herkesin de parasını geri vereceğim. Kurunun yanında yaş da yanacak yeter. Kaç gündür aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 20 kişi. 35 kişi var arabada. Allah’tan korkunuz yok mu sizin? Konuşmaya gelince dürüstmüşüz. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki göstermişti. Çılgına dönen minibüs şoförünün o anları kameraya yansırken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hareke geçen polis ekipleri 34 M 1019 plakalı aracın sürücüsünün E.T isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sürücü E.T’ye belediyeden alınan ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaktan trafik güvenliği ve diğer kurallara uymamaktan ve taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan toplamda 7 bin 669 lira idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edildi.