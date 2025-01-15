İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayının ikinci toplantısı toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 35'lik artış teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞTE YENİ TARİFELER!

Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya

Öğrenci 9,76 liradan 13,17 liraya,

İndirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33 liraya çıktı.

MARMARAY 59.76 LİRAYA YÜKSELDİ

Marmaray'da bilet ücretleri ise 44,27 liradan 59,76 liraya çıktı.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931,40 liradan 2 bin 605 lira oldu. Personel servis ücretleri ise bin 4 liradan, bin 355 liraya çıktı.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ 25 LİRAYA YÜKSELDİ

Minibüslerde indi bindi 18 liradan 25 liraya, öğrenci ücreti ise 12 liradan 16 liraya çıktı.

İSTANBUL’DA TAKSİLERDE AÇILIŞ ÜCRETİ 42, KISA MESAFE ÜCRETİ 135 LİRA OLDU

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 20 liradan 28 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya çıktı.

18 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Toplu taşımada yeni ücretlerin 18 Ocak'ta, okul servislerinde ise 3 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.