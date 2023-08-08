İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. İETT toplu ulaşım ücret tarifelerine göre tam bilet 9.90’dan 15 TL’ye çıkarken, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam yapılırken, taksilerde uygulanan minimum ücret ise 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma zam gündemi için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yeni yapılan artışla birlikte taksilerin açılış ücreti 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı. Toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kart tam bilet ücreti ise 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı. Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL olurken, Metrobüs en uzun mesafe ücreti de 14.69 TL’den 22.25 TL’ye yükseltildi.

“Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi”

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 KM 722 TL’den 1200 TL’ye yükselirken personelde ise bu rakam 422 TL’den 640 TL’ye çıkarıldı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.