İstanbul'da üniversite sınavı heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. İstanbul Üniversitesi’ne gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Üniversiteye giriş sınavı YKS’nın ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün gerçekleştiriliyor. İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. AYT oturumu saat 10.15’te başladı, YDT ise saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

“Emeğinin karşılığını almasını istiyorum”

İstanbul Üniversitesinde sınava giren çocuğunu getiren Orhan Sultansu, “Çocuğumuz 1 yıldır çok iyi çalıştı. Biz de onun verdiği emek ve çaba ile yorulduk. Emeğinin karşılığını almasını istiyorum. Dün yapılan sınavı güzeldi, bugün de güzel geçer. Geçen hafta da Liselere Geçiş Sınavı’na küçük kızımız girdi. Çocuğum yazılım mühendisi olmak istiyor. İnşallah emeğinin karşılığını alır” dedi.

“Önceliğim iyi bir sıralama hedefliyorum”

Sınava giren Edanur Sultansu, “Dün yapılan sınavın Türkçe testinde zorlandım. Sınavım her zaman yaptığım denemelerin ortalamasına yakın geçti. Ama dünkü sınavın etkisinde kalmamaya çalışıyorum. Bugün de yapılacak olan sınav güzel geçer inşallah. Önceliğim iyi bir sıralama hedefliyorum. Daha sonra bölüm seçmem daha iyi oluyor. Genel olarak özel bir hedef seçemedim kendime. Sıralamam iyi olursa bölüm seçmeye daha sonra karar vereceğim” şeklinde konuştu.

Bahçelivler’de de yine benzer bir heyecan yaşandı. Bahçelievler Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava giren Ahmet Emre Duman, “Dünkü sınav bence depremden dolayı kolaydı. Sınavın kolay olması yığılmaları artıracak, o yüzden bugün AYT’de iyi bir şeyler yapmamız lazım. Ben eşit ağırlık öğrencisi olarak matematiği iyi yapacağımı düşünüyorum. Diğer konulara da iyi çalıştığım için kendime güveniyorum. Hukuk okuyup savcı olmak istiyorum. Son 1 ay arkadaş grubumuzla kütüphanede sabahladık. Çok büyük emek verdik” dedi.

Sınava giren Ece Erdoğdu, “Dünkü sınavda Türkçe konuları zordu. Matematikte süre yetmedi. AYT’nin de zor olacağını düşünüyorum. Ben psikoloji okumak istiyorum” şeklinde konuştu.