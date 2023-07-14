İstanbul'da uyuşturucu denetimi: Araçlar tek tek durdurularak arandı
İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı.
İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetim gerçekleştirildi. Denetime ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı.