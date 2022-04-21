Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 1'i İran uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Aralarında Silivri'de bir uyuşturucu çoğaltma merkezinin de bulunduğu baskınlarda toplam 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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  • 21.04.2022 12:19
  • Güncelleme: 21.04.2022 12:28
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu üreticisi, torbacı ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli tespit edildi. Uyuşturucu madde depolarına ve toprağa gömülü arazilere 26 ve 30 Mart ile 5 ve 7 Nisan tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Narkotik Şubedeki “Bozo” adlı hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleştirilen baskınlarda H.S., A.S., T.G., E.B., B.Ş., G.B., Y.Y., H.Y., H.B., C.K., S.K., C.D., E.D. ve İran uyruklu Z.M. adlı toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri’de uyuşturucu çoğaltma deposundaki arazide kavanozlar ve naylon torbalarla toprağa gömülü halde 45 kilo 850 gram afyon sakızı, 14 kilo 800 gram likit halde eroin ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı öne sürülen 48 kilo 250 gram “asetik anhidrat” diye tabir edilen ham madde ele geçirildi. Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Ataşehir’de uyuşturucu tacirlerine ve takibe alınan bir ticari taksiye yapılan operasyonlarda ise 56 kilo 950 gr eroin ve 5 kilogram Hint Keneviri daha ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 122 kilo 600 gram uyuşturucuya el konulurken, biri İran uyruklu toplam 14 şüpheli İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

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Polisteki ifade işlemlerinin ardından haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapılan zanlılar, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 11 uyuşturucu kaçakçısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SHA Editör
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