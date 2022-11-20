İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: Evi uyuşturucu serasına dönüştürdüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aldıkları ihbar üzerine Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki adreslere eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 13 Kasım Pazar günü saat 22.30’da düzenlenen operasyonda 16 adet saksının içinde boyu 85 santimetre uzunluğunda Hint keneviri kökü, 2 kilo 763 gram Hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8’li led ışıklandırma sistemi, 2’şer tane havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır ele geçirildi. Adreslerde ayrıca mini hassas terazi ile 2 bin 650 TL para bulundu. Avcılar’da operasyon düzenlenen evin ise adeta uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görüldü. Narkotik madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.A., O.K. ve S.B. adlı 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.