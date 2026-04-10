İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’un üç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 174 kilo 750 gram skunk maddesi ve 1 kilo 206 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’’ suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik dün yeni bir çalışma yürütüldü. Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde 2 ikamete ve 1 araç ile 1 depoda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını belirleyen polis, söz konusu noktalarda çalışmalarını derinleştirdi. Ardından bu adreslerde ve araç çevresinde güvenlik önlemleri alan narkotik polisi, dün operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskın yapan emniyet ekipleri, 2 kişiyi "şüpheli" olarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, 174 kilo 750 gram skunk maddesi, 1 kilo 206 gram kokain maddesi, 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi, 170 gram altın ve 5 bin lira para ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan zanların, ifadeleri alındıktan sonra bugün ‘’TCK 188’’ suçundan adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.