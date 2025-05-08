İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreslerde 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin hap, 585 litre katkı maddesi, yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek144 kilo 180 gram kannabinoid ve 183 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İnsan yoğunluğunun az ve villa tipi yapılanmaların bulunduğu ilçeleri tercih ediyorlar

Ekipler, uyuşturucu madde imalatı yapan şüpheli şahısların, bunun için insan yoğunluğunun az ve villa tipi yapılanmaların bulunduğu ilçeleri tercih ettiklerini, ayrıca uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde maddelerin satış ve sevkiyatını gerçekleştirdiklerini belirledi. Yürütülen soruşturma çevresinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, tespit edilen adreslere ve araçlara yönelik 2 ve 6 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi.

Altı ilçede bir dizi operasyonu

Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin kullandığı araç ve adreslerde yapılan kontrollerde 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin hap, 585 litre katkı maddesi, yaklaşık olarak 25 ton bonzai üretilebilecek seviyede 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk maddesi, 2 hassas terazi, 2 hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 69 mermi olmak üzere toplamda 1 ton 52 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Havlulara emdirilmiş uyuşturucu

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmının, havlulara emdirilerek Türkiye’ye sokulduğu ve ülke çapında piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi. Zanlıların ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildikleri ve tamamının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.