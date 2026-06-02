İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 30 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 30 kilo katı ve sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona imza attı. Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Bayrampaşa’da belirlenen bir eve dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 27 kilo 250 gramı sıvı, 2 kilo 750 gramı katı olmak üzere 30 kilo metamfetamin, 21 kilo katkı maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.