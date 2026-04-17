İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 milyon 70 bin sentetik hap ve 426 kilo 950 gram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalarda yüklü miktarda hap ve katkı maddesi ele geçirdi.

İddiaya göre önceki gün Büyükçekmece ilçesinde içerisinde uyuşturucu bulunan bir otomobil narkotik ekiplerince takibe alındı. Gece saatlerinde durdurulan araçtaki sürücü gözaltına alındı. Zanlının irtibatta olduğu depoya da baskın yapıldı. Adreste ve araçta yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin sentetik ecza hap, 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu ve hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldığı açıklandı.