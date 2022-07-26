Siemens
SON
DAKİKA
İnebolu Kaymakamlığı’ndan skandal karar!
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu
Elektrik kesintilerine dikkat!
Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze tutuklandı
Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı bakım nedeniyle yarı yarıya düşecek
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde Pendik'te 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul genelinde birçok adrese şafak operasyonu düzenledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlenirken, operasyon çerçevesinde Pendik’te bir eve giren polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz'da
Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz’da
Silivri'de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri’de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin