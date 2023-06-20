İstanbul'da uzun süren bakım çalışması nedeniyle suları akmayan vatandaşlar çeşmelere akın etti

İstanbul’da dün sabah saatlerinde İSKİ’nin hat yenileme çalışması nedeniyle Arnavutköy başta olmak üzere bir çok ilçenin suyu kesildi. 24 saati geçmesine rağmen sular hala gelmeyince vatandaşlar çeşmelere akın etti.

İstanbul’da İSKİ’nin hat yenileme çalışması nedeniyle dün sabah saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ilçelerinde sular kesildi. 24 saati aşan çalışma nedeniyle ilçelere saatlerdir su verilemeyince vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için ilçelerde bulunan çeşmelere akın etti.

“Eski bir çeşme burayı biliyordum, Başakşehir’den geldim”

Başakşehir ilçesinden Arnavutköy’e su almak için gelen Halil Öztürk, “Sularımız dün sabah kesildi ve hala kesik bu sabah gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Mağduriyet yaşıyoruz depomuz yok ama katlanmak zorundayız burası eski bir çeşme biliyorduk bu nedenle su almaya geldik ben Başakşehir ilçesinden geldim” şeklinde konuştu.

“Eski yıllara geri döndük”

Çeşmeye su almaya gelen Murat Yakut ise “Arnavutköy’den geldim sular kesildiğinden dolayı evimizde su kalmadı buraya geldik dünden beri suyumuz yok. Su bir ihtiyaç yani sonuçta yani insanlarımızı zor durumda bırakmak iyi değil o tankerli günler insanların eziyet yatığı günlere geri geldik” ifadelerini kullandı.