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İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı

Kağıthane'de aynı marka 22 otomobilin görüntü ve ses sistemlerini çalarak 300 lira karşılığında satan hırsız, Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı
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Kağıthane Merkez, Nurtepe ve Hamidiye Mahalleleri’nde geçtiğimiz sene ve bu sene içerisinde farklı tarihlerde otomobillerden multimedya sistemleri çalındı. Şikayetlerin artması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri çalışma başlattı. Vatandaşların otomobillerini park ettiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, araçların camlarını kırarak kısa sürede görüntü ve ses sistemlerini çalındığını gördü.

Polis iş yerlerini de takibe aldı

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Çalışmalarını derinleştiren polis, 2 şüphelinin otomobille geldiğini birinin gözcülük yaptığını ve diğerinin de otomobillere girdiğini belirledi. Şüphelilerin geldikleri otomobilin plakasını da tespit eden ekipler, kiralık olduğunu belirleyerek kiralama şirketiyle irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde otomobili Umut Kemal G.’nin (36) kiraladığı tespit edildi.

Kağıthane polisi adım adım iz sürdü

Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri ayrıca çalınan sistemlerin satılabileceği iş yerlerini de takibe aldı. Devam eden çalışmalarda Umut Kemal G., Nurtepe’de sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs suçunu itiraf ederken çaldığı ekranları ise Beyoğlu ve Şişli’deki işyerlerine 300 lira karşılığında sattığını söyledi. Şüphelinin üst aramasında tornavidalar ve teller ele geçirildi.

Çaldıklarını 300 liraya satmış

Gözaltına alınarak Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “otodan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin otomobillerin camını kırarak içeri girdiği ve görüntü ve ses sistemlerini çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Editör

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