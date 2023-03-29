İstanbul'da vatandaştan kar şaşkınlığı: 'Abo üstüm kar oldu'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sultangazi ve Bayrampaşa’da da sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Kar yağışı altında şemsiyesiz yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araç ve çatıların üzeri ince kar tabakasıyla kaplandı. Sultangazi’nin Yayla Mahallesi’nde kar yağışını evinin camından cep telefonu ile kaydeden vatandaş “Abo Üstüm kar oldu” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.