İstanbul'da yabancılara sahte belge düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı

İstanbul’da yapılan sahte belge operasyonunda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne oturma izni başvurusu yapan yabancılara sahte banka hesap dökümü ve diğer sahte evrak düzenleyen şebeke çökertildi. Operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gelerek ikamet izni başvurusu yapan bazı yabancıların sahte banka hesap dökümü ve diğer sahte belgelerle müracaatta bulunulduğu tespit edildi. Bu belgelerin bir şebeke tarafından üretildiği anlaşılınca teknik ve fiziki takip başlatıldı. Sahte belgeleri hazırlayan, temin eden ve düzenleyen şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik inceleme başlatan polis, zanlıların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek tespit etti.

Ekipler, ülkede bulunan yabancılara sahte belge temin edenleri yakalamak için dün Fatih ve Ümraniye ilçelerinde yabancı uyruklu kişilere "danışmanlık" adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde, 5’i Türkmenistan, 3’ü Özbekistan, biri Suriyeli, biri İran ve 3’ü Türk olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, ikamet ve çalışma izni alabilmek için oluşturulan fatura ve sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal, tercüme bürosu denklik kaşeleri, eğitim müşavirliği denklik kaşeleri, eğitim müşaviri kaşesinden oluşan farklı kişiler ve kuruluşlar adına düzenlenmiş çok sayıda mühür ve kaşe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarılırken, soruşturmanın genişletildiği ve gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Gözaltına alınan, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından yakalanan şüphelilerin bugün ifadeleri alındıktan sonra öğle saatlerinde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.