İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da beklenen yağmur, akşam saatlerinde başladı. Yağmurun etkisiyle artan trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Trafik yoğunluğu havandan görüntülendi.
Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından megakent İstanbul’da önce şiddetli rüzgar ardından da beklenen yağmur başladı. Yağmurun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yenibosna trafik yoğunluğu kameraya yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 81’e ulaştı. Taksim’de ise yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yenibosna E-5 Karayolundaki trafik yoğunluğu havandan görüntülendi.