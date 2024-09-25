İstanbul'da yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39.84 oldu.

İstanbul'da yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına düşerek yüzde 39.84 oldu.

Kurak bir yaz geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi düşüş devam ediyor. Kentteki su tüketimi de fazla olunca barajlardaki oran giderek daha da düşüyor. İSKİ verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altna gerileyerek yüzde 39.84 oldu.

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Su seviyesi en yüksek Elmalı, en düşük seviye Kazandere Barajı oldu

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli yüzde 32.84

Darlık yüzde 44.59

Elmalı yüzde 56.82

Terkos yüzde 56.2

Alibey yüzde 9.73

Büyükçekmece yüzde 41.49

Sazlıdere yüzde 48.42

Istrancalar yüzde 33.92

Kazandere yüzde 6.26

Papuçdere yüzde 22.05