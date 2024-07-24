İstanbul'da yağmur etkili oldu
Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur kendisini gösterdi.
Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur kendisini gösterdi.
İstanbul’da hava sıcaklığı 39 derecenin üzerine çıkmıştı. Bugün Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Beyoğlu Piyalepaşa’da yağmur etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran sağanak yağmur kısa süre etkisini kaybetti.