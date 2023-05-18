İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine kadar devam etti.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine kadar devam etti.

İstanbul’da dün başlayan yağışlar bugün de aralıksız devam etti. İstanbul’un birçok ilçesinde etkili olan yağmurun, su kaynaklarının doluluk oranına olumlu etki sağlayacağı düşünülüyor.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

İstanbul’un tüm ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı. Yağışlı havaya rağmen İstanbullular, günlük hayatlarını sürdürmek için önlemler aldı. Vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.