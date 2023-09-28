Meteorolojinin uyarılarının ardından yaz aylarını aşırı sıcak ve yağışsız geçiren İstanbul’da, yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili oluyor. Hafif şekilde devam eden yağış, aralıklarla etkisini arttırıyor. Sürücüler yağış, nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise hırka ve gömlekle kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, İstanbul’da bugünden itibaren 5 gün boyunca yağış bekleniyor.