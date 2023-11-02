İstanbul'da yağmurda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul için beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul için beklenen yağış akşam saatlerinde etkili olamaya başladı. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, otobüs duraklarında da yoğunluk yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk yüzde 90’a ulaştı. Esenyurt E5 Karayolu’nda araçlar güçlükle ilerledi.