İstanbul'da yakalanan YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı
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İstanbul’da yakalanan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinden 4’ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG‘nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen operasyonda 7 terörist yakalanmıştı. Yakalanan 7 teröristten 4’ü bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.