İstanbul'da yakalanan YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı
İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinden 4'ü tutuklandı.
İstanbul’da yakalanan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinden 4’ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG‘nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen operasyonda 7 terörist yakalanmıştı. Yakalanan 7 teröristten 4’ü bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.